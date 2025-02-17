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  • Александр Кожевников: «Наши журналисты торпедировали чемпионат России и Украины по футболу – получите нынешнюю ситуацию. Теперь взялись за хоккейный Казахстан, Илон Маск все это объяснил»
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Александр Кожевников: «Наши журналисты торпедировали чемпионат России и Украины по футболу – получите нынешнюю ситуацию. Теперь взялись за хоккейный Казахстан, Илон Маск все это объяснил»

Александр Кожевников выступил против негатива в отношении «Барыса» и Казахстана.

КХЛ и хоккей в целом должны объединять, быть, как модно сейчас говорить, мягкой силой. А у нас он нередко работает чуть ли не на жесткий раздор.

Знаете, мне не нравится та возня, которая пошла вокруг «Барыса» и хоккейного Казахстана. Да, команда проводит слабый сезон. Но в то же время она отказалась от североамериканских легионеров и натурализации, такой честный курс может сработать в будущем. И вы посмотрите, как уже сегодня Казахстан громит всех на Азиатских играх, да и в элите чемпионата мира в общем-то удерживается. И мы, и Казахстан обязаны это ценить!

Считаю, что в такой ситуации нам нужно поддержать «Барыс», а не клевать. Тут лучший пример – хоккейная Украина, которая 20-30 лет назад была на уровне нынешней Беларуси, а потом умудрилась рухнуть в низшие дивизионы и потерять свой хоккей. Впрочем на Украине это касается не только хоккея.

Кстати, в свое время в спорте мы клевали Украину так же, как нынешний «Барыс».

– О чем речь?

– Вспоминаю, как на границе веков едва не стартовал объединенный чемпионат по футболу Россия – Украина. Учитывая странную любовь наших стран к футболу, такой проект мог стать мягкой даже не силой, а силищей. Он обошелся бы в миллионы раз дешевле, чем все то, что произошло затем. И есть шанс, что объединил бы наши страны.

К сожалению, наши самые продвинутые журналисты – умышленно или по безграмотности – проект торпедировали. Те, кто по безграмотности, смотрю, до сих пор пишут, те, кто умышленно, – уже иноагенты. 

Так или иначе, получите нынешнюю ситуацию в стране и мире. А теперь по той же схеме эти же люди взялись за Казахстан.

– Как объясните этот негативный сгусток энергии?

– Так его на днях объяснил Илон Маск. Когда выложил факты, как специальный фонд финансировал все это разрушение в прессе.

Большой плюс американцам за то, что эту лавочку прикрыли. Надеюсь, теперь парад разрушителей в странах бывшего СССР постепенно свернется. В том числе и тех, кто в последние десятилетия стравливал Россию и окружающие страны, уничтожал наш спорт, придумывал и раскручивал допинговые скандалы, – заявил двукратный олимпийский чемпион. 

Ротенберг о СМИ, пишущих, что «Барыс» не нужен в КХЛ: «Это иноагенты, прикормленные блогеры, они должны уйти из хоккея. Пытаются залить черным пиаром даже позитив»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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