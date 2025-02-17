Черданцев о хоккейном Турнире четырех наций: «Яркое доказательство того, что наднациональные лиги по градусу противостояния никогда не встанут в один ряд с соревнованиями национальных сборных»
Георгий Черданцев высказался о Турнире четырех наций по хоккею.
Соревнование с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии, состоящих из игроков НХЛ, проходит в Монреале и Бостоне.
«Турнир четырех наций по хоккею – яркое доказательство того, что наднациональный спорт и наднациональные лиги по ажиотажу и градусу противостояния между командами внутри этих лиг никогда не встанут в один ряд с соревнованиями между национальными сборными.
Особенно если сборные действительно национальные», – написал комментатор в телеграм-канале.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева
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