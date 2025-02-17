Черданцев о хоккейном Турнире четырех наций: «Яркое доказательство того, что наднациональные лиги по градусу противостояния никогда не встанут в один ряд с соревнованиями национальных сборных»

Георгий Черданцев высказался о Турнире четырех наций по хоккею.

Соревнование с участием сборных Канады , США, Швеции и Финляндии , состоящих из игроков НХЛ , проходит в Монреале и Бостоне.

«Турнир четырех наций по хоккею – яркое доказательство того, что наднациональный спорт и наднациональные лиги по ажиотажу и градусу противостояния между командами внутри этих лиг никогда не встанут в один ряд с соревнованиями между национальными сборными.

Особенно если сборные действительно национальные», – написал комментатор в телеграм-канале.

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