  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)
10

Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)

Ярослав Аскаров возглавил список лучших проспектов НХЛ среди голкиперов.

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-20 наиболее перспективных вратарей в возрасте до 25 лет, задрафтованных клубами НХЛ.

1. Ярослав АскаровСан-Хосе»)

2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»)

3. Себастьян Косса («Детройт»)

4. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)

5. Девон ЛевиБаффало»)

6. Трей Августин («Детройт»)

7. Михаэль Грабал («Юта»)

8. Илья Набоков («Колорадо»)

9. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»)

10. Картер Джордж («Лос-Анджелес»)

11. Лееви Мериляйнен («Оттава»)

12. Карл Линдбом («Вегас»)

13. Якуб Добеш («Монреаль»)

14. Михаил Егоров («Нью-Джерси»)

15. Егор Заврагин («Филадельфия»)

16. Сергей Мурашов («Питтсбург»)

17. Йоэль Бломквист («Питтсбург»)

18. Маркус Гидлеф («Айлендерс»)

19. Эван Гарднер («Коламбус»)

20. Сергей Иванов («Коламбус»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoЯрослав Аскаров
logoСергей Мурашов
logoАйлендерс
logoСан-Хосе
logoФиладельфия
logoПиттсбург
рейтинги
logoЕгор Заврагин
logoНХЛ
Хэмптон Слукински
logoЮта
logoМиннесота
Картер Джордж
logoЛос-Анджелес
Трей Августин
logoЛееви Мериляйнен
logoДевон Леви
logoБаффало
logoДетройт
Михаэль Грабал
logoКолорадо
logoОттава
logoКоламбус
Джейкоб Фаулер
logoСебастьян Косса
logoВегас
Йеспер Валльстедт
logoСергей Иванов
logoЙоэль Бломквист
logoНью-Джерси
logoЯкуб Добеш
Карл Линдбом
logoИлья Набоков
logoМонреаль
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoСочи
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Аскаров пропустил 3 шайбы после 17 бросков в круговом турнире 3 на 3 на Матче звезд АХЛ. Денисенко остался без очков
4 февраля, 06:22
Самонов о переходе в СКА в 2019-м: «Система клуба на высшем уровне, одна из лучших в России, если не лучшая. Было ощущение, что я правильно двигаюсь»
931 января, 21:18
Аскаров отразил 29 из 30 бросков «Питтсбурга» (в том числе буллит) и стал 1-й звездой матча. Победа – 4-я в сезоне и 1-я за 5 последних игр
828 января, 06:35Видео
Рекомендуем
Главные новости
Щитов про Моррисонна: «Решил Шона научить водку пить, он закусывал, я – нет. Дома мне стало плохо, говорю жене: «Береги детей! Я умираю». Мы выпили 40 шотов»
27 минут назад
КХЛ. «Трактор» против «Металлурга», «Локомотив» в гостях у минского «Динамо»
2720 минут назадLive
Сергей Самсонов о Турнире четырех наций: «Россия боролась бы за первое место. От неучастия россиян потеряли все турниры, начиная с ЧМ»
226 минут назад
Турнир четырех наций. Канада против Швеции
839 минут назад
Демидов – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Силаев – 14-й, Юров – 19-й, Симашев – 26-й (The Athletic)
851 минуту назад
42-летний Ринне проведет матч в составе «Кемпеле», финский клуб поднимет его джерси под своды арены. Экс-вратарь «Нэшвилла» завершил карьеру в 2021-м
5сегодня, 13:16
Гендиректор «Сибири» о Fan ID в КХЛ: «Такой вопрос не стоит. Культура боления меняется в лучшую сторону»
1сегодня, 12:59
«Амур» объявил о продлении контракта с Гальченюком на 2 года
5сегодня, 12:43
Модано, отец братьев Годро и участники «Чуда на льду» Эрузионе и Маккланахан встретились со сборной США перед Турниром четырех наций
сегодня, 12:26
Сопин покидает «Динамо» из-за вмешательства посторонних лиц в его работу. Наиболее активное влияние оказал Сафронов («СЭ»)
22сегодня, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Разин и судьи поприветствовали друг друга перед матчем «Металлурга» с «Трактором». Тренер ранее критиковал арбитров, которые не поздоровались с ним перед игрой
121 минуту назад
Константинова о Ротенберге: «С большим удовольствием смотрю отрывки с его пресс-конференций. Это прикольно»
5сегодня, 13:59
Тарасенко – болельщикам «Сибири»: «Спасибо, что посетили матч памяти моего папы. Он был отличным игроком и прекрасным тренером. Надеюсь, память о нем будет жива вечно»
1сегодня, 13:32
Ташуев о погоне Овечкина за Гретцки: «Интересно следить за гонкой планетарного масштаба. Событие для России и всех любителей хоккея грандиозное. Дай бог, чтобы Александра никто никогда не обошел»
8сегодня, 12:34
Шарипзянов о том, какое правило из футбола можно добавить в хоккей: «Если после пяти буллитов не забили, можно просто ставить шайбу перед воротами и бросать. На это было бы интересно посмотреть»
3сегодня, 10:58
Макэвой о Годро: «Все знают, что он значил для хоккея США. Он с нами, со сборной. Мы хотим почтить его память»
сегодня, 10:39
Рурк Шартье: «Единственная цель ЦСКА – выиграть Кубок Гагарина. Рассчитываю внести большой вклад в атакующий потенциал команды»
1сегодня, 09:59
Сергеев о прогнозе Овечкина на матч со СКА: «Чуть-чуть он не угадал с счетом. Приятно, что наш человек за нас болеет»
сегодня, 09:53
Щитов о Демидове: «В СКА его здорово раскрыли, потенциал у парня большой. Он играет уже как сложившийся мастер»
2сегодня, 08:59
Максим Рыбин: «У «Питтсбурга» большие проблемы в этом году. На многих матчах присутствует только половина зрителей – это о многом говорит»
2сегодня, 08:14
Рекомендуем