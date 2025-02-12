Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)
Ярослав Аскаров возглавил список лучших проспектов НХЛ среди голкиперов.
Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-20 наиболее перспективных вратарей в возрасте до 25 лет, задрафтованных клубами НХЛ.
1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»)
2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»)
3. Себастьян Косса («Детройт»)
4. Йеспер Валльстедт («Миннесота»)
5. Девон Леви («Баффало»)
6. Трей Августин («Детройт»)
7. Михаэль Грабал («Юта»)
8. Илья Набоков («Колорадо»)
9. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»)
10. Картер Джордж («Лос-Анджелес»)
11. Лееви Мериляйнен («Оттава»)
12. Карл Линдбом («Вегас»)
13. Якуб Добеш («Монреаль»)
14. Михаил Егоров («Нью-Джерси»)
15. Егор Заврагин («Филадельфия»)
16. Сергей Мурашов («Питтсбург»)
17. Йоэль Бломквист («Питтсбург»)
18. Маркус Гидлеф («Айлендерс»)
19. Эван Гарднер («Коламбус»)
20. Сергей Иванов («Коламбус»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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