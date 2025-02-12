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Демидов – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Силаев – 14-й, Юров – 19-й, Симашев – 26-й (The Athletic)

Иван Демидов возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков.

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-100 наиболее перспективных полевых игроков в возрасте до 23 лет, задрафтованных клубами НХЛ.

В список не вошли игроки, которые уже закрепились в основе клубов НХЛ.

1. Иван Демидов («Монреаль»)

2. Зеев Байум («Миннесота»)

3. Артем Левшунов («Чикаго»)

4. Зэйн Парех («Калгари»)

5. Уилл Смит («Сан-Хосе»)

6. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»)

7. Беркли Каттон («Сиэтл»)

8. Райан Леонард («Вашингтон»)

9. Гэйб Перро («Рейнджерс»)

10. Беккетт Сеннеке («Анахайм»)

...14. Антон Силаев («Нью-Джерси»)

...16. Тидж Игинла («Юта»)

...19. Данила Юров («Миннесота»)

...26. Дмитрий Симашев («Юта»)

...52. Даниил Бут («Юта»)

...69. Игорь Чернышов («Сан-Хосе»)

...73. Матвей Гридин («Калгари»)

...77. Иван Мирошниченко («Вашингтон»)

...83. Федор Свечков («Нэшвилл»)

...96. Никита Артамонов («Каролина»)

...98. Марат Хуснутдинов («Миннесота»).

Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoИван Демидов
logoМарат Хуснутдинов
logoДаниил Бут
Гэйб Перро
logoФедор Свечков
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logoСиэтл
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logoНХЛ
Беркли Каттон
Матвей Гридин
logoИгорь Чернышов
logoИван Мирошниченко
logoТидж Игинла
logoДмитрий Симашев
logoДанила Юров
logoАнтон Силаев
logoСКА
logoКХЛ
logoНью-Джерси
logoНикита Артамонов
logoКалгари
logoВашингтон
Сэм Дикинсон
logoАртем Левшунов
logoСан-Хосе
logoНэшвилл
logoМонреаль
Райан Леонард
logoУилл Смит
logoКаролина
Зеев Байум
logoЮта
logoМиннесота
logoАнахайм
logoЧикаго
Беккетт Сеннеке
Зэйн Парех
logoЛокомотив
logoМеталлург Мг
logoТорпедо
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