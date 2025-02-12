Демидов – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Силаев – 14-й, Юров – 19-й, Симашев – 26-й (The Athletic)
Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-100 наиболее перспективных полевых игроков в возрасте до 23 лет, задрафтованных клубами НХЛ.
В список не вошли игроки, которые уже закрепились в основе клубов НХЛ.
1. Иван Демидов («Монреаль»)
2. Зеев Байум («Миннесота»)
3. Артем Левшунов («Чикаго»)
4. Зэйн Парех («Калгари»)
5. Уилл Смит («Сан-Хосе»)
6. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»)
7. Беркли Каттон («Сиэтл»)
8. Райан Леонард («Вашингтон»)
9. Гэйб Перро («Рейнджерс»)
10. Беккетт Сеннеке («Анахайм»)
...14. Антон Силаев («Нью-Джерси»)
...16. Тидж Игинла («Юта»)
...19. Данила Юров («Миннесота»)
...26. Дмитрий Симашев («Юта»)
...52. Даниил Бут («Юта»)
...69. Игорь Чернышов («Сан-Хосе»)
...73. Матвей Гридин («Калгари»)
...77. Иван Мирошниченко («Вашингтон»)
...83. Федор Свечков («Нэшвилл»)
...96. Никита Артамонов («Каролина»)
...98. Марат Хуснутдинов («Миннесота»).
Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)
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