Демидов – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков, Силаев – 14-й, Юров – 19-й, Симашев – 26-й (The Athletic)

Иван Демидов возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ среди полевых игроков.

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил топ-100 наиболее перспективных полевых игроков в возрасте до 23 лет, задрафтованных клубами НХЛ.

В список не вошли игроки, которые уже закрепились в основе клубов НХЛ.

1. Иван Демидов («Монреаль»)

2. Зеев Байум («Миннесота»)

3. Артем Левшунов («Чикаго»)

4. Зэйн Парех («Калгари»)

5. Уилл Смит («Сан-Хосе»)

6. Сэм Дикинсон («Сан-Хосе»)

7. Беркли Каттон («Сиэтл »)

8. Райан Леонард («Вашингтон»)

9. Гэйб Перро («Рейнджерс »)

10. Беккетт Сеннеке («Анахайм»)

...14. Антон Силаев («Нью-Джерси»)

...16. Тидж Игинла («Юта»)

...19. Данила Юров («Миннесота»)

...26. Дмитрий Симашев («Юта»)

...52. Даниил Бут («Юта»)

...69. Игорь Чернышов («Сан-Хосе»)

...73. Матвей Гридин («Калгари»)

...77. Иван Мирошниченко («Вашингтон»)

...83. Федор Свечков («Нэшвилл»)

...96. Никита Артамонов («Каролина»)

...98. Марат Хуснутдинов («Миннесота»).

Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Набоков – 8-й, Егоров – 14-й, Заврагин – 15-й, Мурашов – 16-й, Иванов – 20-й (The Athletic)