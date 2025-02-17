Кэйл Макар: «Сделаю все возможное, чтобы сыграть с Финляндией. Решение пропустить матч против США было одним из самых сложных в жизни»

Кэйл Макар надеется сыграть в матче с Финляндией на Турнире четырех наций.

Защитник сборной Канады пропустил матч против США (1:3) из-за болезни. В составе канадцев его заменил вызванный из резерва Томас Харли.

В воскресенье он провел тренировку на льду. Решение об участии игрока «Колорадо » в матче против Финляндии будет принято в понедельник утром после осмотра врачами.

«Я сделаю все возможное, чтобы сыграть. Нужно убедиться в том, что я чувствую себя хорошо и готов к этому.

Пропускать матч против США было невероятно тяжело. О таких играх ты мечтаешь в детстве, тем более если все происходит на канадской земле.

Вероятно, это одно из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Надеюсь, больше мне никогда не придется этого делать», – сказал Макар .