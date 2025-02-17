Кэйл Макар: «Сделаю все возможное, чтобы сыграть с Финляндией. Решение пропустить матч против США было одним из самых сложных в жизни»
Кэйл Макар надеется сыграть в матче с Финляндией на Турнире четырех наций.
Защитник сборной Канады пропустил матч против США (1:3) из-за болезни. В составе канадцев его заменил вызванный из резерва Томас Харли.
В воскресенье он провел тренировку на льду. Решение об участии игрока «Колорадо» в матче против Финляндии будет принято в понедельник утром после осмотра врачами.
«Я сделаю все возможное, чтобы сыграть. Нужно убедиться в том, что я чувствую себя хорошо и готов к этому.
Пропускать матч против США было невероятно тяжело. О таких играх ты мечтаешь в детстве, тем более если все происходит на канадской земле.
Вероятно, это одно из самых сложных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Надеюсь, больше мне никогда не придется этого делать», – сказал Макар.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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