Бобби Кларк о Шеро: «Намного опередил время – первым привел помощников, «Филадельфия» стала играть постоянными звеньями. Он учился у СССР, был там – они с Тарасовым были приятелями, выпивали и говорили о хоккее»

Бобби Кларк рассказал, в чем Фред Шеро опередил время.

– Мы стали играть полными, постоянными звеньями. Советы стали делать это задолго до канадцев. «Филадельфия » начали функционировать по тому же принципу. У нас пятерки работали вместе, играли вместе, все знали, где должен находиться на льду каждый. Мы тренировались, тренировались и тренировались, чтобы нам было легко понимать друг друга, и это стало нормой.

Впервые мы увидели это в 1972 году против сборной СССР, которая играла именно так. Они делали это иначе, но главный принцип был именно такой. Шеро учился у Советов, и это окупилось для нас.

– То есть главный тренер начал делать это уже после Суперсерии?

– Постойте... О нет, думаю, он попробовал еще в низших лигах. Когда он впервые пришел во «Флайерз» [в 1971 году], то начал сразу. У него была система, и все парни ей следовали, даже если не всегда одни и те же пары защитников выходили с той или иной тройкой нападающих. Мы все знали, где должны быть нападающие или защитники, куда кто должен был идти. Это был первый раз в НХЛ , когда мы увидели такое.

– Это очень интересно, поскольку даже в Советском Союзе, до Виктора Тихонова, были только сыгранные тройки нападения и пары защиты, но разные форварды могли выходить с разными защитниками. И лишь Тихонов впервые в СССР создал пятерку Фетисов – Касатонов, Макаров – Ларионов – Крутов, всегда игравшую вместе.

– Шеро намного опередил время. Он первым привел помощников тренера. У нас было два ассистента. Все, что он делал, было намного, намного впереди остальной лиги.

– Он знал советский хоккей на расстоянии или ездил в СССР?

– Он был там! И они были приятелями с [Анатолием] Тарасовым, много выпивали вместе. Оба были большими пьяницами! Курили, пили и говорили о хоккее, – сказал бывший капитан «Филадельфии».