Шохина ждет, когда в женском хоккее разрешат драки: «Очень этого хочу. В Америке это есть, там девочки играют как мальчики, матчи у них более зрелищные»
– Что изменилось для девчонок, когда вашу лигу передали от КХЛ к ФХР?
– Поначалу мы были в шоке, что так случилось. Немного изменились правила, федерация внесла свои коррективы. Мы думали, что появятся силовые приемы. Но нет. А ведь мы этого ждем. В остальном каких‑то невероятных изменений мы не заметили. Все осталось как и было.
– Правда ли, что женский хоккей в Северной Америке собирает по 20 тысяч зрителей на трибунах?
– Да, так и есть. Я сама видела матчи, на многих игроков подписана – слежу за ними. Почему так много зрителей? Потому что там спортсменки очень высокого уровня. И в той лиге девочки играют как мальчики. Там разрешены не только силовые приемы, но и драки. Поэтому хоккей там более зрелищный.
– Вы хотите, чтобы в ЖХЛ тоже разрешили драки?
– Лично я этого очень хочу.
– Может ли россиянка уехать в североамериканскую лигу?
– Я думаю, это возможно. Надо пробовать. Никто не против будет, если наши девочки поедут в Америку. И это очень хорошо для сборной России, если за нас будут выступать девочки, которые тренируются с лучшими хоккеистками мира, растут в мастерстве и делают сильнее нашу команду, – сказала нападающая «Динамо‑Невы».
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