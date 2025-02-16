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Шохина ждет, когда в женском хоккее разрешат драки: «Очень этого хочу. В Америке это есть, там девочки играют как мальчики, матчи у них более зрелищные»

Анна Шохина выступила за то, чтобы в российском женском хоккее разрешили драки.

Что изменилось для девчонок, когда вашу лигу передали от КХЛ к ФХР?

– Поначалу мы были в шоке, что так случилось. Немного изменились правила, федерация внесла свои коррективы. Мы думали, что появятся силовые приемы. Но нет. А ведь мы этого ждем. В остальном каких‑то невероятных изменений мы не заметили. Все осталось как и было.

Правда ли, что женский хоккей в Северной Америке собирает по 20 тысяч зрителей на трибунах?

– Да, так и есть. Я сама видела матчи, на многих игроков подписана – слежу за ними. Почему так много зрителей? Потому что там спортсменки очень высокого уровня. И в той лиге девочки играют как мальчики. Там разрешены не только силовые приемы, но и драки. Поэтому хоккей там более зрелищный.

Вы хотите, чтобы в ЖХЛ тоже разрешили драки?

– Лично я этого очень хочу.

Может ли россиянка уехать в североамериканскую лигу?

– Я думаю, это возможно. Надо пробовать. Никто не против будет, если наши девочки поедут в Америку. И это очень хорошо для сборной России, если за нас будут выступать девочки, которые тренируются с лучшими хоккеистками мира, растут в мастерстве и делают сильнее нашу команду, – сказала нападающая «Динамо‑Невы».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
женский хоккей
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logoЖенская хоккейная лига
logoКХЛ
Анна Шохина
правила
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