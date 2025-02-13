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Женская сборная России сыграет со Швецией, Японией, Германией и Италией в случае допуска на ОИ-2026

Стали известны соперники женской сборной России в случае допуска на Олимпиаду.

Пресс-служба ИИХФ объявила, что женская сборная России в случае допуска на Олимпиаду-2026 сыграет с командами Швеции, Японии, Германии и Италии в группе В. Если российская сборная не будет допущена, ее место займет сборная Франции.

В группе A встретятся сборные Канады, США, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Группы поделены согласно рейтингу ИИХФ, из группы A в плей-офф выходят все 5 команд, из группы B – 3 лучшие по итогам этапа.

Напомним, российские сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. Вопрос допуска сборной на олимпийский хоккейный турнир будет решать МОК в марте 2025 года.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт ИИХФ
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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