Матч звезд ЖХЛ в Челябинске посетили 6027 зрителей. Запад победил Восток – 5:3

Матч звезд Женской хоккейной лиги посетили 6027 зрителей.

Событие проходит сегодня в Челябинске. Отметим, что арена имени Валерия Белоусова вмещает 7500 человек.

Команда Запада победила Восток со счетом 5:3. Матч звезд ЖХЛ проводится с сезона-2016/17, сама лига основана в 2015 году.