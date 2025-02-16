Матч звезд ЖХЛ в Челябинске посетили 6027 зрителей. Запад победил Восток – 5:3
Матч звезд Женской хоккейной лиги посетили 6027 зрителей.
Событие проходит сегодня в Челябинске. Отметим, что арена имени Валерия Белоусова вмещает 7500 человек.
Команда Запада победила Восток со счетом 5:3. Матч звезд ЖХЛ проводится с сезона-2016/17, сама лига основана в 2015 году.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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