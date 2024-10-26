Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Торонто». У Ахтямова 4 победы в 4 играх за «Марлис»
Никита Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Торонто».
«Марлис» обыграли «Бельвиль» (4:3 Б) в регулярном чемпионате.
В активе 21-летнего Гребенкина стало 5 (2+3) очков в 6 играх в сезоне при 8 бросках в створ и нейтральной полезности.
Вратарь «Марлис» Артур Ахтямов сегодня отразил 15 из 18 бросков и ни разу не пропустил в серии буллитов из 3 раундов. У 22-летнего россиянина 4 победы в 4 играх в сезоне АХЛ (94,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,47).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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