Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Торонто». У Ахтямова 4 победы в 4 играх за «Марлис»

Никита Гребенкин забросил 2-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм «Торонто».

«Марлис» обыграли «Бельвиль » (4:3 Б) в регулярном чемпионате.

В активе 21-летнего Гребенкина стало 5 (2+3) очков в 6 играх в сезоне при 8 бросках в створ и нейтральной полезности.

Вратарь «Марлис » Артур Ахтямов сегодня отразил 15 из 18 бросков и ни разу не пропустил в серии буллитов из 3 раундов. У 22-летнего россиянина 4 победы в 4 играх в сезоне АХЛ (94,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,47).