Тринеев забил 8-й гол за фарм-клуб «Вашингтона» в сезоне АХЛ. У Ахтямова из фарма «Торонто» – победа, Гребенкин без очков
Богдан Тринеев забил восьмой гол в сезоне за фарм-клуб «Вашингтона».
В матче регулярного чемпионата АХЛ «Херши» проиграл «Торонто Марлис» со счетом 3:7.
22-летний нападающий забросил одну из шайб своей команды. В этом сезоне на счету Тринеева 11 (8+3) очков за 22 игры.
В составе фарм-клуба «Торонто» победу одержал голкипер Артур Ахтямов. Он отразил 24 броска из 27. Российский вратарь провел 13 матчей в сезоне, делая 90,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,70.
Форвард «Марлис» Никита Гребенкин не отметился баллами за результативность. В его активе 11 очков в 18 играх. Последние 4 матча он не набирает очки.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
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