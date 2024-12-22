Тринеев забил 8-й гол за фарм-клуб «Вашингтона» в сезоне АХЛ. У Ахтямова из фарма «Торонто» – победа, Гребенкин без очков

Богдан Тринеев забил восьмой гол в сезоне за фарм-клуб «Вашингтона».

В матче регулярного чемпионата АХЛ «Херши » проиграл «Торонто Марлис » со счетом 3:7.

22-летний нападающий забросил одну из шайб своей команды. В этом сезоне на счету Тринеева 11 (8+3) очков за 22 игры.

В составе фарм-клуба «Торонто» победу одержал голкипер Артур Ахтямов . Он отразил 24 броска из 27. Российский вратарь провел 13 матчей в сезоне, делая 90,1% сэйвов при коэффициенте надежности 2,70.

Форвард «Марлис» Никита Гребенкин не отметился баллами за результативность. В его активе 11 очков в 18 играх. Последние 4 матча он не набирает очки.