Ахтямов о жизни в Торонто: «Квартиру было сложно найти, цены высокие, сдают в основном без мебели. С утра у нас рано тренировки, такси приходится долго ждать»
Вратарь «Торонто Марлис» Артур Ахтямов рассказал о жизни в Канаде.
«Тут все по-другому. Тот же новый номер телефона тяжело сделать, нужно еще карту привязать. Квартиру было сложно найти, да и цены высокие. Тут в основном без мебели сдаются апартаменты, мне удалось найти с мебелью рядом с ареной АХЛ, 300 метров идти. Хотя вариантов было не так много.
У меня нет машины, проблем нет. Пользуюсь такси. Правда, с утра у нас рано начинаются тренировки, такси приходится долго ждать. Если приезжаем ночью после выездной серии, тоже долгое ожидание. В планах есть пойти сдать на права в Канаде и уже покупать или арендовать машину», – сказал вратарь фарм-клуба «Торонто» Артур Ахтямов, ранее выступавший за «Ак Барс».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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