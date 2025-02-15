Галимов про удар в лицо Белевичу: «Постоянные провокации, я поддался, не выдержал. Не хотел бить клюшкой, просто она была в руке. Я глупо сыграл, извиняюсь»

Ансель Галимов высказался о том, что ударил клюшкой в лицо форварду «Торпедо».

«Спартак» одержал волевую победу над «Торпедо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, отыгравшись с 0:4 .

После 5-й шайбы московской команды на 53-й минуте игры на льду завязалась потасовка. Нападающий «Спартака» нанес удар клюшкой в лицо форварду «Торпедо » Андрею Белевичу. По итогам эпизода он получил 5+20 и 2 минуты штрафа за грубость.

«Здесь судейский комитет принимает решение. Я глупо сыграл в конце. Не было никакого злого умысла, я не хотел бить клюшкой, просто она была в руке, я хотел рукой до игрока достать.

Но когда ты слышишь постоянные провокации, я поддался, не выдержал. Постоянно слышны какие-то выкрики, когда мимо лавки проезжаешь.

Знаете, Алексей Юрьевич сказал нам, что мы три игры проиграли, мы должны были выиграть. Надо было как-то доставать эмоции, вот я пошел на такой шаг. Я извиняюсь перед тем, кто там был.

Дал нашим ребятам эмоций. Думаю, что сделал правильное дело, потому что, когда тебе в спину что-то пытаются обозвать, переходят на личности всю игру или сзади подъезжают и ударяют, возможно, для них это нормально.

Я просто не совладал с эмоциями. Зашел в раздевалку, извинился перед командой, сказал, что был не прав, что они молодцы, выстояли, это был мой косяк.

Глупо в этой ситуации повел себя. В плей-офф это наказывается. Понимаю, что сделал неправильно. Команда – молодцы, выстояли»,– сказал нападающий «Спартака » Ансель Галимов .