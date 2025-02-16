Макар о болезни: «Чувствую себя немного лучше. Не отлично, но уже лучше. Посмотрим, как ситуация будет развиваться»
Кэйл Макар рассказал о своем самочувствии перед матчем против США.
Канада сыграет против США на Турнире четырех наций сегодня, 16 февраля.
Вчера Макар пропустил тренировку сборной из-за болезни, которая беспокоила его большую часть недели.
Сегодня он участвовал в утренней раскатке. Решение об участии защитника в игре с США будет принято перед матчем.
«Я чувствую себя немного лучше. Посмотрим, что будет сегодня днем.
Да, не отлично, но уже лучше, так что посмотрим, как ситуация будет развиваться», – сказал защитник «Колорадо» и сборной Канады Кэйл Макар.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: TSN
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