Мэттью Ткачак о свисте в адрес сборной США в Монреале: «Мне это не понравилось. Больше сказать нечего»
Мэттью Ткачак высказался о свисте в адрес сборной США в Монреале.
Во втором матче на Турнире четырех наций американцы сыграют со сборной Канады. Игра пройдет в Монреале 15 февраля (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).
В первом матче на турнире сборная США обыграла Финляндию (6:1). Канадские болельщики освистали американский гимн и игроков команды во главе с капитаном Остоном Мэттьюсом, выступающим за «Торонто».
«Мне это не понравилось. Больше мне сказать нечего», – приводит слова Ткачака инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Пьера ЛеБрюна
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