Мэттью Ткачак о свисте в адрес сборной США в Монреале: «Мне это не понравилось. Больше сказать нечего»

Мэттью Ткачак высказался о свисте в адрес сборной США в Монреале.

Во втором матче на Турнире четырех наций американцы сыграют со сборной Канады . Игра пройдет в Монреале 15 февраля (начало по московскому времени – 16 февраля в 04:00).

В первом матче на турнире сборная США обыграла Финляндию (6:1). Канадские болельщики освистали американский гимн и игроков команды во главе с капитаном Остоном Мэттьюсом, выступающим за «Торонто».

«Мне это не понравилось. Больше мне сказать нечего», – приводит слова Ткачака инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.