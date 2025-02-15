Биннингтон сыграет в воротах Канады против США. Он отбил 23 из 26 бросков в матче со Швецией

Джордан Биннингтон будет стартовым вратарем сборной Канады в игре против США.

Команды сыграют на Турнире четырех наций в ночь с 15 на 16 февраля.

Вратарь «Сент-Луиса » Джордан Биннингтон защищал ворота канадской сборной в первом матче турнира. Тогда он помог Канаде обыграть Швецию (4:3 ОТ), отбив 23 из 26 бросков.

Его сменщиком в игре против шведской сборной был Эдин Хилл, Сэм Монтембо был вне заявки на матч.

«Посмотрите овертайм, для меня этим все сказано... Он этого заслуживает», – сказал главный тренер сборной Канады Джон Купер.