Брэд Маршанд: «В хоккее нет большего соперничества, чем между Канадой и США. Это матчи, в которых каждый мечтает сыграть в детстве»
Брэд Маршанд высказался о соперничестве сборных Канады и США.
Команды сыграют на Турнире четырех наций в ночь с 15 на 16 февраля.
«В хоккее нет большего соперничества, чем между Канадой и США.
Это те матчи, в которых каждый мечтает сыграть в детстве. Это воспоминания, которые останутся на всю жизнь.
Мы все с нетерпением ждем этого матча», – сказал нападающий сборной Канады и «Бостона» Брэд Маршанд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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