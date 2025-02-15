Брэд Маршанд: «В хоккее нет большего соперничества, чем между Канадой и США. Это матчи, в которых каждый мечтает сыграть в детстве»

Брэд Маршанд высказался о соперничестве сборных Канады и США.

Команды сыграют на Турнире четырех наций в ночь с 15 на 16 февраля.

«В хоккее нет большего соперничества, чем между Канадой и США.

Это те матчи, в которых каждый мечтает сыграть в детстве. Это воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Мы все с нетерпением ждем этого матча», – сказал нападающий сборной Канады и «Бостона » Брэд Маршанд .