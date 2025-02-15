Ротенберг о дубле Короткого: «Где-то мог и 3-ю шайбу забросить, не хватило хладнокровия. Уверен, он будет еще забивать, потому что прогрессирует. На тренировках очень серьезно работает»
Роман Ротенберг оценил игру Матвея Короткого против «Нефтехимика» (3:4).
19-летний форвард СКА сделал дубль.
«Могу сказать честно, что сегодня требования тренерского штаба выполнило наше четвертое звено: Матвей Короткий, Григорий Кузьмин и Павел Дедунов. Они забили все наши голы. Думаю, это лучшая игра в их исполнении.
Можно поздравить Матвея, ему 19 лет, он забросил две шайбы. Где-то мог и третью забросить, сравнять счет. Где-то не хватило хладнокровия забить третий гол.
Уверен, в будущих матчах он будет еще забивать, потому что прогрессирует, работает, трудится. На тренировках очень серьезно работает», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
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