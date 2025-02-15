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  • Ротенберг о дубле Короткого: «Где-то мог и 3-ю шайбу забросить, не хватило хладнокровия. Уверен, он будет еще забивать, потому что прогрессирует. На тренировках очень серьезно работает»
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Ротенберг о дубле Короткого: «Где-то мог и 3-ю шайбу забросить, не хватило хладнокровия. Уверен, он будет еще забивать, потому что прогрессирует. На тренировках очень серьезно работает»

Роман Ротенберг оценил игру Матвея Короткого против «Нефтехимика» (3:4).

19-летний форвард СКА сделал дубль.

«Могу сказать честно, что сегодня требования тренерского штаба выполнило наше четвертое звено: Матвей Короткий, Григорий Кузьмин и Павел Дедунов. Они забили все наши голы. Думаю, это лучшая игра в их исполнении.

Можно поздравить Матвея, ему 19 лет, он забросил две шайбы. Где-то мог и третью забросить, сравнять счет. Где-то не хватило хладнокровия забить третий гол.

Уверен, в будущих матчах он будет еще забивать, потому что прогрессирует, работает, трудится. На тренировках очень серьезно работает», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

19-летний форвард СКА Короткий забил 1-й гол в КХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoСКА
logoНефтехимик
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoПавел Дедунов
logoМатвей Короткий
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