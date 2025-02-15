Леонтьев о 4:3 со СКА: «Огненный матч. На каждую игру выходим с девизом: «Либо ты умираешь на льду, либо умрешь в раздевалке»
Олег Леонтьев подвел итоги матча против СКА (4:3).
– Игра соответствовала лозунгу: «Огненный матч». Соперник именитый, и тем приятнее было получить положительный результат.
Многие проявили мужество, работали как единый механизм. Забили важные голы, приятно играть при такой поддержке.
– Видно было по настрою ребят, что они вышли на матч смерти – умирать, но побеждать. Так ли это?
– На каждую игру мы выходим с девизом: «Либо ты умираешь на льду, либо умрешь в раздевалке». И это не я сказал. С таким девизом по жизни идем и будем идти, – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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