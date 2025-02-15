Леонтьев о 4:3 со СКА: «Огненный матч. На каждую игру выходим с девизом: «Либо ты умираешь на льду, либо умрешь в раздевалке»

Олег Леонтьев подвел итоги матча против СКА (4:3).

– Игра соответствовала лозунгу: «Огненный матч». Соперник именитый, и тем приятнее было получить положительный результат.

Многие проявили мужество, работали как единый механизм. Забили важные голы, приятно играть при такой поддержке.

– Видно было по настрою ребят, что они вышли на матч смерти – умирать, но побеждать. Так ли это?

– На каждую игру мы выходим с девизом: «Либо ты умираешь на льду, либо умрешь в раздевалке». И это не я сказал. С таким девизом по жизни идем и будем идти, – сказал главный тренер «Нефтехимика » Олег Леонтьев.