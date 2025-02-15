Хайруллин проводит 500-й матч в КХЛ. У форварда СКА 267 баллов в лиге

Марат Хайруллин проводит 500-й матч в КХЛ.

Юбилейной для нападающего СКА стала игра Фонбет Чемпионате КХЛ против «Нефтехимика» (3:4, 3-й период).

На счету Марата Хайруллина 267 (129+138) очков в 500 играх в лиге с учетом плей-офф.

Ранее он выступал за «Нефтехимик».

«Марат Хайруллин первую игру в КХЛ провел в Нижнекамске и на 500-ю приехал в практически родной город! Поздравляем нашего нападающего и с юбилеем, и с невероятно красивой историей. Разумеется, ждем еще больше приятных поводов сегодня», – говорится в сообщении СКА .