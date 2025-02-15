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Ротенберг встретился с фанатом «Ак Барса», задержанным на «СКА-Арене» за бросок шапки на лед, и подарил бейсболку SKA is my life: «Хоккей должен приносить только положительные эмоции»

Роман Ротенберг пообщался с фанатом «Ак Барса», ранее задержанным на «СКА-Арене».

СКА обыграл «Барыс» (5:2) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее в Санкт-Петербурге во время матча петербуржцев с «Ак Барсом» (3:8) болельщики казанского клуба бросили головные уборы на лед после хет-трика Артема Галимова и были задержаны полицией. 

18-летний Амир бросил на лед шапку. Он живет в Астане и болеет за «Ак Барс» с детства. В Петербурге Амир специально задержался ради игры.

«Не просто так я после матчей благодарю болельщиков. Мы действительно должны делать все для них: играть в зрелищный хоккей, обеспечивать комфорт и безопасность на стадионе, организовывать доступные трансляции в отличном качестве.

Поэтому задержание молодого зрителя на нашем домашнем матче с «Ак Барсом» – ситуация, которую не хотелось бы видеть в хоккее. Если правила полиции идут вразрез с давними спортивными традициями, нужно решать этот вопрос.

Обсуждать такие вещи на самом высоком уровне. Обычный человек, не сделавший ничего плохого, не должен вместо просмотра игры проводить вечер в отделении полиции.

Оказалось, что Амир, тот самый мальчик, бросивший на лед шапку, живет в Астане. Мы пригласили его на игру с «Барысом», после матча пообщались у нашей раздевалки, подарили сувениры (на фото болельщики держат бейсболки с надписью SKA is my life – «СКА – моя жизнь» – Спортс’‘).

Хоккей должен приносить болельщикам исключительно положительные эмоции. Надеюсь, мы еще увидим Амира на играх КХЛ и особенно на «СКА Арене». Будем этому очень рады», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

Фото: t.me/rotenberg81

Болельщик «Ак Барса» о задержании во время игры: «Юристы СКА решили вопрос за полчаса, протокол о нарушении аннулирован. КХЛ в шоке – будут разбираться»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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