Шарипзянов о Никишине и Мерфи: «Весь прошлый сезон за Сашкой гнался, не догнал по очкам. В этом году Тревор далеко оторвался. Буду стараться»

Дамир Шарипзянов оценил игру Александра Никишина и Тревора Мерфи.

На данный момент на счету 28-летнего защитника «Авангарда» 41 (11+30) очко в 55 матчах. У Тревора Мерфи из «Сибири » 52 (12+40) балла в 50 играх.

– В прошлом сезоне по очкам в регулярном чемпионате вас обошел защитник СКА Александр Никишин. В этом году вы снова второй, выше лишь Тревор Мерфи из «Сибири». Наверное, уже хочется стать, наконец, лучшим бомбардиром регулярки среди защитников в этом сезоне?

– Весь прошлый сезон я за Сашкой Никишиным гнался, в итоге все равно не догнал. В этом году Тревор от меня слишком далеко оторвался. Сколько у нас очков разница?

– Десять.

– Многовато, конечно, но буду стараться. Хотя признаюсь честно, для меня личная статистика, персональные какие-то успехи никогда не стояли выше командных, – сказал защитник «Авангарда ».