«Северсталь» одержала 6-ю победу подряд и сместила СКА с 5-го места на Западе

«Северсталь» одержала 6 подряд побед в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Козырева обыграла «Нефтехимик » со счетом 4:1 в домашнем матче.

Таким образом, «Северсталь » набрала 48 очков в 38 матчах и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, опередив СКА .

У «Нефтехимика » 3-е поражение подряд. Команда тренера Олега Леонтьева идет 8-й на Востоке, набрав 36 очков в 38 матчах.