«Северсталь» одержала 6-ю победу подряд и сместила СКА с 5-го места на Западе
«Северсталь» одержала 6 подряд побед в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Козырева обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:1 в домашнем матче.
Таким образом, «Северсталь» набрала 48 очков в 38 матчах и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, опередив СКА.
У «Нефтехимика» 3-е поражение подряд. Команда тренера Олега Леонтьева идет 8-й на Востоке, набрав 36 очков в 38 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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