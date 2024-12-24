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«Северсталь» одержала 6-ю победу подряд и сместила СКА с 5-го места на Западе

«Северсталь» одержала 6 подряд побед в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Андрея Козырева обыграла «Нефтехимик» со счетом 4:1 в домашнем матче. 

Таким образом, «Северсталь» набрала 48 очков в 38 матчах и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции, опередив СКА

У «Нефтехимика» 3-е поражение подряд. Команда тренера Олега Леонтьева идет 8-й на Востоке, набрав 36 очков в 38 матчах. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСКА
logoСеверсталь
logoАндрей Козырев
logoКХЛ
logoНефтехимик
logoОлег Леонтьев
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