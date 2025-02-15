Щитов о КХЛ: «Регулярку сокращать нельзя, будет слишком короткий сезон. Нужно поднимать уровень игроков из команд, не попадающих в топ-8»

Никита Щитов против сокращения регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Регулярный чемпионат, считаю, сокращать нельзя. В таком случае у нас получится слишком короткий сезон. Его нельзя так рано заканчивать.

Нужно поднимать уровень игроков из команд, которые не попадают в восьмерку, чтобы они стали более конкурентоспособными и не сдавались раньше времени.

Это дело тренерских кадров и руководства клубов. Нужно, чтобы руководители доверяли тренерам, чтобы те не нервничали и готовили игроков. Заканчивать регулярный чемпионат раньше срока не стоит», – сказал бывший защитник клубов КХЛ .