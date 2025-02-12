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Щитов об отстранении России: «Это плохо, негативно влияет, но мы люди сильные, все переборем за счет характера. У нас большая страна, талантов очень много»

Никита Щитов уверен, что Россия поборолась бы за золото молодежного ЧМ.

Напомним, сборные России отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года. Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение на сезон‑2025/26.

«Думаю, смогла бы. У нас большая страна, талантливых ребят очень много.

Наш хоккей старается остаться на прежнем уровне, но без последствий не бывает. Это плохо в любом случае. Без участия в международных турнирах нет мастерства, ведь ты должен соревноваться с ребятами из других стран, которые могут быть лучше тебя. Там используются совершенно иные методики.

Это негативно повлияет, конечно. Но мы люди сильные, все это переборем за счет нашего характера», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эмили Каплан: «Несколько руководителей НХЛ сообщили, что надеются на возвращение России на МЧМ, поскольку это важный турнир для скаутинга»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
logoмолодежный чемпионат мира по хоккею
logoМолодежная сборная России по хоккею с шайбой
logoНикита Щитов
logoКХЛ
отстранение и возвращение России
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