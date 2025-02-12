Щитов об отстранении России: «Это плохо, негативно влияет, но мы люди сильные, все переборем за счет характера. У нас большая страна, талантов очень много»
Напомним, сборные России отстранены от турниров под эгидой ИИХФ с 2022 года. Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение на сезон‑2025/26.
«Думаю, смогла бы. У нас большая страна, талантливых ребят очень много.
Наш хоккей старается остаться на прежнем уровне, но без последствий не бывает. Это плохо в любом случае. Без участия в международных турнирах нет мастерства, ведь ты должен соревноваться с ребятами из других стран, которые могут быть лучше тебя. Там используются совершенно иные методики.
Это негативно повлияет, конечно. Но мы люди сильные, все это переборем за счет нашего характера», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эмили Каплан: «Несколько руководителей НХЛ сообщили, что надеются на возвращение России на МЧМ, поскольку это важный турнир для скаутинга»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий