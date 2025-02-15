Щитов о Кубке мира: «Здорово, если будет проходить раз в четыре года. Хотелось бы, чтобы Россия там выступила»
Никита Щитов хотел бы, чтобы Кубок мира проводился регулярно.
Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о намерении НХЛ проводить Кубок мира и Турнир четырех наций на регулярной основе.
«То, что Кубок мира будет проходить раз в четыре года – это здорово. Хотелось бы, чтобы наша сборная там выступила. Но пока что сложно что-либо комментировать, потому что решения пока что нет.
Вот когда оно будет принято, тогда уже мы сможем о чем-то говорить. В любом случае, это было бы здорово», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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