Щитов о Кубке мира: «Здорово, если будет проходить раз в четыре года. Хотелось бы, чтобы Россия там выступила»

Никита Щитов хотел бы, чтобы Кубок мира проводился регулярно.

Ранее комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн высказался о намерении НХЛ проводить Кубок мира и Турнир четырех наций на регулярной основе.

«То, что Кубок мира будет проходить раз в четыре года – это здорово. Хотелось бы, чтобы наша сборная там выступила. Но пока что сложно что-либо комментировать, потому что решения пока что нет.

Вот когда оно будет принято, тогда уже мы сможем о чем-то говорить. В любом случае, это было бы здорово», – сказал бывший защитник клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.