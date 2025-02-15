Павел Зубов о слиянии «Лады» с АКМ: «Слухи остались слухами. Команде предлагали хорошие деньги, чтобы остаться на плаву. Потом, видимо, общественное мнение повлияло»

Павел Зубов высказался о слухах про слияние «Лады» с АКМ.

– Как тольяттинец – как вы отреагировали на слухи о слиянии «Лады» и АКМ?

– Слава богу, слухи остались слухами. Команде предлагали хорошие деньги, чтобы остаться на плаву. От этого и отталкивалось предыдущее руководство. Первые разговоры пошли еще в мае, когда я подписывал контракт. Клубу были готовы дать определенные деньги, которых не хватало для бюджета.

Но потом, видимо, повлияло общественное мнение. Все-таки «Лада» – заслуженная команда с традициями и амбициями, многое привнесла в советский и российский хоккей.

Это возможное слияние, изменение статуса клуба, логотипа, названия вызвало отторжение в болельщицкой среде. Думаю, это и повлияло на окончательное решение, – сказал главный тренер «Лады».

Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»