Павел Зубов о слиянии «Лады» с АКМ: «Слухи остались слухами. Команде предлагали хорошие деньги, чтобы остаться на плаву. Потом, видимо, общественное мнение повлияло»
– Как тольяттинец – как вы отреагировали на слухи о слиянии «Лады» и АКМ?
– Слава богу, слухи остались слухами. Команде предлагали хорошие деньги, чтобы остаться на плаву. От этого и отталкивалось предыдущее руководство. Первые разговоры пошли еще в мае, когда я подписывал контракт. Клубу были готовы дать определенные деньги, которых не хватало для бюджета.
Но потом, видимо, повлияло общественное мнение. Все-таки «Лада» – заслуженная команда с традициями и амбициями, многое привнесла в советский и российский хоккей.
Это возможное слияние, изменение статуса клуба, логотипа, названия вызвало отторжение в болельщицкой среде. Думаю, это и повлияло на окончательное решение, – сказал главный тренер «Лады».
Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий