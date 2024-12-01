Глава Самарской области о «Ладе»: «Будет новый тренер, директор. В Тольятти праздник, когда играет команда. Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять»

Губернатор Самарской области рассказал, что у «Лады» будет новый тренер.

На данный момент команда тренера Павла Зубова занимает 8-е место в таблице Востока.

– По хоккейной «Ладе» есть хорошие новости?

– Есть. Сложный период, потому что там много игроков, которые попали в команду, но при этом сидят на скамейке и получают большие зарплаты. Немного конфликтная история. Но «Лада» сейчас и с точки зрения руководящего состава, и с точки зрения тренера будет меняться.

Будет новый директор и новый тренер. Надеюсь, болельщики оценят эти изменения. И по результатам, и по более красивой игре.

Несмотря на гигантские вливания со стороны региона в самарские профессиональные клубы, у нас большая проблема со спонсорами. Они не хотят идти в профессиональный спорт почему-то. Хотя я уже знаю почему. Они приняли решение не доверять свои деньги этим командам.

Я с болельщиками «Лады» очень активно поработал и поговорил. У них есть вера в команду, они хотят, чтобы она была сильнее. Третьего числа планирую пойти на домашнюю игру с «Северсталью», поддержать команду.

«Лада » – это целая жизнь. Это весь город, автозавод. В Тольятти праздник, когда играет команда. Но у этого праздника есть оттенки. Будем осветлять. Уверен, что у «Лады» все будет здорово, – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев .