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Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников. У него 56 шайб в составе клуба

Рушан Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников.

В матче с «Северсталью» (5:1) он забросил 56-ю шайбу за «Локомотив».

Рушан Рафиков повторил клубный снайперский рекорд в Фонбет Чемпионате КХЛ для защитников.

Теперь он делит первое место с Александром Гуськовым.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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