Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников. У него 56 шайб в составе клуба

Рушан Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников.

В матче с «Северсталью» (5:1) он забросил 56-ю шайбу за «Локомотив ».

Рушан Рафиков повторил клубный снайперский рекорд в Фонбет Чемпионате КХЛ для защитников.

Теперь он делит первое место с Александром Гуськовым .