Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников. У него 56 шайб в составе клуба
Рушан Рафиков повторил рекорд «Локомотива» в КХЛ по голам среди защитников.
В матче с «Северсталью» (5:1) он забросил 56-ю шайбу за «Локомотив».
Рушан Рафиков повторил клубный снайперский рекорд в Фонбет Чемпионате КХЛ для защитников.
Теперь он делит первое место с Александром Гуськовым.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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