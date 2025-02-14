Никитин о 5:1 с «Северсталью»: «Хороший первый период – ввел всех в тонус. Парни выдержали темп. Хорошо, что все три периода смогли держать эту скорость»

Игорь Никитин подвел итоги матча с «Северсталью» (5:1).

– Хороший первый период – ввел всех в тонус. Парни выдержали этот темп. Где надо – там Алексей помог. Хорошо, что все три периода смогли держать эту скорость.

– В Минске вы говорили, что низкая результативность, есть вопросы к нападающим. Как удалось их решить за эти два дня?

– Хоккей – командный вид спорта. Вопросы есть ко всем. Сегодня команда сыграла – и оборона, и нападающие, и вратарь. Выделять при поражениях или победах – не в наших правилах.

– Команда первой вышла в плей-офф. Давлеет ли это как-то над игроками?

– Наверное, это есть. Прятаться от этого точно не надо. С этим нужно справиться. Это такая же точка роста, как плохие игры и хорошие, так и лидерство, – сказал главный тренер «Локомотива » Игорь Никитин .