Никитин о 5:1 с «Северсталью»: «Хороший первый период – ввел всех в тонус. Парни выдержали темп. Хорошо, что все три периода смогли держать эту скорость»
Игорь Никитин подвел итоги матча с «Северсталью» (5:1).
– Хороший первый период – ввел всех в тонус. Парни выдержали этот темп. Где надо – там Алексей помог. Хорошо, что все три периода смогли держать эту скорость.
– В Минске вы говорили, что низкая результативность, есть вопросы к нападающим. Как удалось их решить за эти два дня?
– Хоккей – командный вид спорта. Вопросы есть ко всем. Сегодня команда сыграла – и оборона, и нападающие, и вратарь. Выделять при поражениях или победах – не в наших правилах.
– Команда первой вышла в плей-офф. Давлеет ли это как-то над игроками?
– Наверное, это есть. Прятаться от этого точно не надо. С этим нужно справиться. Это такая же точка роста, как плохие игры и хорошие, так и лидерство, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем