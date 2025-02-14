Козырев об 1:5 от «Локомотива»: «Мы провалили 2-й период. Инициатива перешла к сопернику. Они этим воспользовались. Потом уже было сложно что-то сделать»
Андрей Козырев высказался после матча против «Локомотива» (1:5) .
– Сегодня, в принципе, мы неплохо начали. В первом периоде у нас было несколько моментов, чтобы забить.
Увы, мы полностью провалили второй период. Инициатива перешла к «Локомотиву». Собственно, они этим воспользовались. Потом уже было сложно что-то сделать.
«Локомотив» – та команда, которая умеет играть по счету, и они довели матч до победы.
– Неделя без игр и сразу такой соперник. Это сказалось как-то?
– По результату – да, сказалось. Мы не будем оправдываться. Мы готовились, вы видели, мы неплохо начали, но увы, не хватило концентрации. Мы перестали контролировать шайбу во втором периоде, – сказал главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Северстали»
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