Козырев об 1:5 от «Локомотива»: «Мы провалили 2-й период. Инициатива перешла к сопернику. Они этим воспользовались. Потом уже было сложно что-то сделать»

Андрей Козырев высказался после матча против «Локомотива» (1:5) .

– Сегодня, в принципе, мы неплохо начали. В первом периоде у нас было несколько моментов, чтобы забить.

Увы, мы полностью провалили второй период. Инициатива перешла к «Локомотиву ». Собственно, они этим воспользовались. Потом уже было сложно что-то сделать.

«Локомотив» – та команда, которая умеет играть по счету, и они довели матч до победы.

– Неделя без игр и сразу такой соперник. Это сказалось как-то?



– По результату – да, сказалось. Мы не будем оправдываться. Мы готовились, вы видели, мы неплохо начали, но увы, не хватило концентрации. Мы перестали контролировать шайбу во втором периоде, – сказал главный тренер «Северстали » Андрей Козырев .