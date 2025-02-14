Антипин об НХЛ: «Там все сделано для игроков: экипировка, перелеты, логистика и прочее. Это все было гораздо удобнее, чем в России»

Виктор Антипин поделился впечатлениями от выступления в НХЛ.

Защитник играл за «Баффало» в сезоне-2017/18.

– Ты испытал культурный шок после переезда в НХЛ из России? Что тебя удивило?

– Меня поразила организация в НХЛ. Было очень комфортно находиться в команде, так как там все сделано для игроков: экипировка, перелеты, логистика и прочее. Это все было гораздо удобнее, чем в России.

– Скучал ли, как бывает, по привычной русской кухне?

– Честно говоря, в этом плане проблем не было. В США можно было найти еду, которая не особо отличалась от нашей, но для меня это вообще не было проблемой, – сказал защитник «Барыса» Виктор Антипин .