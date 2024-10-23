Защитник «Барыса» Антипин получил перелом в игре с минским «Динамо»

Виктор Антипин получил перелом в игре с минским «Динамо».

Защитник «Барыса » набрал 1 (0+1) балл в 8 матчах сезона.

«В ближайшее время в список травмированных будет переведен защитник Виктор Антипин , который получил перелом в прошлой игре в Минске. На его место из «Номада» вызван Данил Бутенко», – говорится в сообщении клуба.

Сегодня «Барыс» завершит выездную серию матчем с «Сибирью».