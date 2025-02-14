Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». Хет-трик сделал с «Вегасом», я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное – рекордную не пропустить»
Илья Самсонов рассказал о том, что Александр Овечкин говорит российским вратарям.
– Когда ты уходил из «Вашингтона», озвучил обещание Овечкина забить тебе. В этом году он оформил хет-трик в ворота «Вегаса», правда, тебе только две, а одну в пустые.
– Саня, кстати, обычно тоже кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». И все остальное в таком духе. Но меня не трогает.
А хет-трик – да, сделал. Один – в пустые, один – от конька рикошетом. Так что я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть.
Кто-то же говорил, вроде Петя Кочетков, что главное не пропустить ту самую, рекордную. А то всю жизнь по всем каналам потом смотреть, – сказал вратарь «Голден Найтс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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