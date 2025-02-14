Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». Хет-трик сделал с «Вегасом», я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное – рекордную не пропустить»

Илья Самсонов рассказал о том, что Александр Овечкин говорит российским вратарям.

– Когда ты уходил из «Вашингтона», озвучил обещание Овечкина забить тебе. В этом году он оформил хет-трик в ворота «Вегаса», правда, тебе только две, а одну в пустые.

– Саня, кстати, обычно тоже кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». И все остальное в таком духе. Но меня не трогает.

А хет-трик – да, сделал. Один – в пустые, один – от конька рикошетом. Так что я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть.

Кто-то же говорил, вроде Петя Кочетков , что главное не пропустить ту самую, рекордную. А то всю жизнь по всем каналам потом смотреть, – сказал вратарь «Голден Найтс».