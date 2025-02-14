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Илья Самсонов о болельщиках: «Раздражает, когда 5-летняя девочка тычет средние пальцы. Мне пофигу, но следует проявлять больше уважения»

Илья Самсонов высказался о своих взаимоотношениях с болельщиками.

– Как у тебя с болельщиками соперников складывается? Игоря Шестеркина ненавидят же в Питтсбурге и Каролине, а ты тоже давно в лиге.

– В Бостоне с таким сталкивался. Едешь к борту, тебе болельщики что-то орут, пальцы показывают. Не знаю. С одной стороны, мне и пофигу, но с другой – мы же так же приехали играть в хоккей, как и ваша команда, может, следует проявлять больше уважения?

Больше всего раздражает, когда средние пальцы тычет, допустим, пятилетняя девочка. Если бы мой сын такое исполнил, думаю, я сразу бы нашел способ отучить.

Хотя если здоровый лоб показывает, то, в принципе, такая же реакция. Если есть большое желание пообщаться – подойди на улице, что из-за стекла тыкать-то свой палец, – сказал голкипер «Вегаса» Илья Самсонов.

Самсонов об Овечкине: «Саня обычно кричит всем вратарям нашим: «Сейчас я тебе зафигачу». Хет-трик сделал с «Вегасом», я тоже вошел в историю, помог чуть-чуть. Главное – рекордную не пропустить»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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болельщики
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