Козлов о 2:4 от «Куньлуня»: «У «Салавата» много потерь, проигранной борьбы – действуя в своей зоне, тратишь больше сил. Соперник наказал нас за ошибки»
Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 2:4 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ.
– До третьего гола соперника была хорошая равная игра. Пропустили две шайбы первыми, потом хорошо сравняли. Очень много было потерь в средней зоне, много проигранной борьбы.
Соперник наказал нас за ошибки. Мы недостаточно хорошо сыграли сегодня в обороне. Игра складывалась не в том ритме, как мы бы хотели, из-за этого была дополнительная нагрузка. Играя в своей зоне, ты тратишь больше сил.
– Не было Семена Вязового в заявке. Когда он появится?
– Вязовой сегодня играл за «Торос», после игры он присоединится к нам.
– В список травмированных включен Джош Ливо. Как его состояние и сыграет ли он против «Ак Барса»?
– Он давно там был. Вернемся домой, посмотрим его состояние и будем решать, сыграет он или нет, – сказал Козлов.
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