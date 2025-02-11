«Салават» проиграл «Куньлуню», прервав серию из 3 побед подряд. Команда Козлова – 3-я на Востоке
«Салават» проиграл впервые за 4 матча Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Виктора Козлова потерпела поражение от «Куньлуня» (2:4) в выездном матче.
Таким образом, «Салават» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 71 баллом в 53 играх.
«Куньлунь» прервал серию из 4 поражений подряд. Команда тренера Михаила Кравеца набрала 51 очков в 54 играх и идет 9-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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