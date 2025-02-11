«Салават» проиграл «Куньлуню», прервав серию из 3 побед подряд. Команда Козлова – 3-я на Востоке

«Салават» проиграл впервые за 4 матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Виктора Козлова потерпела поражение от «Куньлуня » (2:4) в выездном матче.

Таким образом, «Салават » занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 71 баллом в 53 играх.

«Куньлунь» прервал серию из 4 поражений подряд. Команда тренера Михаила Кравеца набрала 51 очков в 54 играх и идет 9-й на Западе.