«УГМК-Арену» откроют 10 марта матчем «Автомобилиста» с ЦСКА. Стадион строился с 2019 года и вмещает 12 тысяч зрителей

«УГМК-Арену» в Екатеринбурге откроют 10 марта.

В этот день пройдет матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и ЦСКА , заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Строительство велось с 2019 года, арена будет вмещать 12 тысяч зрителей. Екатеринбуржцы сыграют шесть матчей на новом стадионе перед началом плей-офф.

«Автомобилист » занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 71 очко за 53 игры.