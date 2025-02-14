«УГМК-Арену» откроют 10 марта матчем «Автомобилиста» с ЦСКА. Стадион строился с 2019 года и вмещает 12 тысяч зрителей
«УГМК-Арену» в Екатеринбурге откроют 10 марта.
В этот день пройдет матч Фонбет чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и ЦСКА, заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
Строительство велось с 2019 года, арена будет вмещать 12 тысяч зрителей. Екатеринбуржцы сыграют шесть матчей на новом стадионе перед началом плей-офф.
«Автомобилист» занимает четвертое место в Восточной конференции, набрав 71 очко за 53 игры.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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