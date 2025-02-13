Ротенберг снова подарил будильник журналисту: «Спасибо за хорошие вопросы, победную традицию не меняем. СКА будет стремиться не пропускать и забивать больше соперника»

Роман Ротенберг подарил будильник журналисту после победы над «Барысом».

СКА обыграл казахстанский клуб со счетом 5:2 в выездном мачте Фонбет Чемпионата КХЛ. Завершая послематчевую пресс-конференцию, главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг подарил будильник казахстанскому журналисту.

– Ранее на одной из пресс-конференций вы предлагали журналисту спор, что СКА до конца регулярного чемпионата не пропустит ни одного гола. На что спорили?

– В шутку поспорили.

– Но вы были настроены очень серьезно.

– На будильник. Но мы будем всегда стремиться не пропускать, и это правильно. Я думаю, что каждый тренер каждый день в КХЛ, ВХЛ , МХЛ , детский тренер – стремятся всегда пропустить ноль шайб. Это задача каждого тренера.

Конечно, и моя задача, и нашего тренерского штаба стремиться, чтобы пропускать ноль и пять забивать. Но это хоккей. Мы планируем, но жизнь всегда диктует свой сценарий.

Главное – побеждать. Я от своих слов не отказываюсь. Будем дальше стремиться не пропускать и забивать больше соперника.

Спасибо всем вам большое. Хотел вручить будильник, победную традицию не меняем. Как вас зовут? С камерой. Да, вас как зовут? Ильяс. Вам огромное спасибо за хорошие вопросы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг подарил будильник журналистке на пресс-конференции: «Нам нужна рыжая, фартовая. Надо ценить красивых девушек, они – наше все»