Ротенберг после 5:2: «В истории хоккея нет игр без ошибок. Одна была, возможно – сборные СССР и США, Олимпиада-80, «Чудо на льду». «Барыс» сегодня бился, как США тогда»

Роман Ротенберг вспомнил о победе США над СССР, говоря о матче СКА с «Барысом».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Всегда есть что улучшить – детали. Нет ни одной игры в мировой истории хоккея, когда не было допущено ошибок на льду. Возможно, была одна, мы знаем историю хоккея – Олимпиада 80-го года, горный Лейк-Плэсид, сборные СССР и США, «Чудо на льду».

Сегодня «Барыс» играл в такой же манере, как сборная США тогда. Бились и стремились победить. Несмотря ни на что. Но надо отметить, что отмечают в прессе, много ребят уехало из «Барыса ». Когда, кстати, играет сборная Казахстана ?

– Завтра финал.

– Желаю удачи, победы, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Напомним, сборная Казахстана победила команду Китая (3:1) в полуфинале зимних Азиатских игр и завтра сыграет с Японией в финале.