«Сочи» впервые в истории обыграл ЦСКА в домашнем матче
«Сочи» впервые в истории победил ЦСКА в домашнем матче КХЛ.
Команда под руководством Сергея Зубова обыграла армейцев со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, «Сочи» набрал 40 очков в 54 матчах и занимает последнее место в таблице Западной конференции.
У ЦСКА 2-е поражение в 6 последних матчах. Команда тренера Ильи Воробьева имеет в активе 70 очков после 54 матчей и идет 3-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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