«Сочи» впервые в истории обыграл ЦСКА в домашнем матче

«Сочи» впервые в истории победил ЦСКА в домашнем матче КХЛ.

Команда под руководством Сергея Зубова обыграла армейцев со счетом 2:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Таким образом, «Сочи » набрал 40 очков в 54 матчах и занимает последнее место в таблице Западной конференции.

У ЦСКА 2-е поражение в 6 последних матчах. Команда тренера Ильи Воробьева имеет в активе 70 очков после 54 матчей и идет 3-й на Западе.