Зубов о 3:1 с «Динамо»: «Всех болельщиков «Сочи» с победой! Ребята – молодцы, нам противостояла сильная команда»
– Сложное начало. Заработали ненужные удаления, курьезный гол, два рикошета. Хорошо, что смогли сравнять в первом периоде, а уже дальше игра шла до гола. Моменты были у обеих команд. Рады, что нашли голевой момент в третьем периоде.
Ребята – молодцы, нам противостояла сильная команда. Командная победа. Хочется отметить Сергея Иванова – он держал нас в игре. Всех болельщиков «Сочи» с победой!
– Вы уже сказали, что в первом периоде нахватали ненужные удаления, но затем дисциплина улучшилась. Вы в перерыве еще раз обратили внимание команды на то, чтобы этого не было? Потому что следующие два периода идеально сыграли в этом плане.
– Надо дорабатывать ногами. Ребята начали более усердно обороняться, подкатываться – это принесло результат.
– Уилл Биттен снова стал героем матча. Как вы нашли подход к нему? Первая часть сезона в другой команде у него совсем не получилась, а сейчас он является одним из лучших игроков КХЛ после перехода в «Сочи» в дедлайн.
– Там вся тройка имеет хорошую «химию» – ребята быстрые, с голевым чутьем. Биттен находит моменты, голевые пространства в зоне соперника, и это работает. У них появилась «химия» в самом начале, и мы этому рады, – сказал Зубов.
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