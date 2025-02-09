Деанджело забил автогол в матче с «Миннесотой», поразив ворота Сорокина с пятачка. Экс-защитник СКА завершил встречу с «минус 3»
Энтони Деанджело забил в свои ворота в матче с «Миннесотой».
«Айлендерс» уступили «Уайлд» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
В третьем периоде защитник клуба с Лонг-Айленда отправил шайбу в ворота Ильи Сорокина с пятачка. Гол был записан на форварда «Миннесоты» Мэттью Болди.
29-летний Деанджело, перешедший в команду по ходу сезона из СКА, завершил встречу без набранных очков и с полезностью «минус 3» за 21:42 игрового времени. В 8 играх в сезоне на его счету 4 балла при полезности «+2».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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