Дорожко о слухах про обмен в СКА: «Вброс какой-то, чьи-то додумки. Я тогда с агентом созвонился. Мне сказали, что никаких переходов не будет»

Максим Дорожко прокомментировал слухи о возможном обмене в СКА.

– Ходили слухи, что вы могли и в СКА оказаться. Будто бы за считанные минуты до дедлайна вас обменяли. Есть ли в этом доля правды?

– Это все слухи. Был какой-то вброс непонятный, чьи-то додумки. Я тогда с агентом созвонился. Мне сказали, что никаких переходов никуда не будет.

Буквально через минут 10 после появления этих слухов дали отбой. Просто какой-то вброс, – сказал вратарь «Витязя » Максим Дорожко .