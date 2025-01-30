Дорожко о слухах про обмен в СКА: «Вброс какой-то, чьи-то додумки. Я тогда с агентом созвонился. Мне сказали, что никаких переходов не будет»
Максим Дорожко прокомментировал слухи о возможном обмене в СКА.
– Ходили слухи, что вы могли и в СКА оказаться. Будто бы за считанные минуты до дедлайна вас обменяли. Есть ли в этом доля правды?
– Это все слухи. Был какой-то вброс непонятный, чьи-то додумки. Я тогда с агентом созвонился. Мне сказали, что никаких переходов никуда не будет.
Буквально через минут 10 после появления этих слухов дали отбой. Просто какой-то вброс, – сказал вратарь «Витязя» Максим Дорожко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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