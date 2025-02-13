Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «СКА забросил уже 203 шайбы, это работа всей команды. Хорошие системные голы, каждый дается с трудом – против оборонительного хоккея у многих команд»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги игры с «Барысом».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Благодарность всем болельщикам. Ценим, когда они приходят на наши матчи. Понимали, что соперник будет играть в скоростной хоккей, много молодых ребят в команде.

Знаю, что у «Барыса » серьезный тренировочный процесс. Команда физически хорошо подготовлена. Они создали нам много сложностей, нашим ребятам было непросто играть на таких скоростях.

Пропущенные шайбы – не наши ошибки, а следствие хорошей игры соперника. Солидная игра от нас, выиграли все три периода. Очень много работаем по деталям, проводим много собраний. Увидели хорошие системные голы с нашей стороны. Нам есть что улучшить, работаем по спецбригадам.

Хочу поздравить команду, забили уже 203 шайбы (на самом деле СКА забил 202 гола в сезоне на текущий момент – Спортс’‘). Это работа всей команды. Это говорит о том, что наши ребята работают. Каждый гол дается с огромным трудом.

Особенно против того оборонительного хоккея, в который играют многие команды в КХЛ. Нам приходится вскрывать это постоянно», – сказал Ротенберг .

СКА первым забросил 200 шайб в регулярке. У петербуржцев 8 сезонов с 200+ голами – больше всех