Ротенберг после 5:2 с «Барысом»: «СКА забросил уже 203 шайбы, это работа всей команды. Хорошие системные голы, каждый дается с трудом – против оборонительного хоккея у многих команд»
Петербургский клуб одержал победу со счетом 5:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Благодарность всем болельщикам. Ценим, когда они приходят на наши матчи. Понимали, что соперник будет играть в скоростной хоккей, много молодых ребят в команде.
Знаю, что у «Барыса» серьезный тренировочный процесс. Команда физически хорошо подготовлена. Они создали нам много сложностей, нашим ребятам было непросто играть на таких скоростях.
Пропущенные шайбы – не наши ошибки, а следствие хорошей игры соперника. Солидная игра от нас, выиграли все три периода. Очень много работаем по деталям, проводим много собраний. Увидели хорошие системные голы с нашей стороны. Нам есть что улучшить, работаем по спецбригадам.
Хочу поздравить команду, забили уже 203 шайбы (на самом деле СКА забил 202 гола в сезоне на текущий момент – Спортс’‘). Это работа всей команды. Это говорит о том, что наши ребята работают. Каждый гол дается с огромным трудом.
Особенно против того оборонительного хоккея, в который играют многие команды в КХЛ. Нам приходится вскрывать это постоянно», – сказал Ротенберг.
СКА первым забросил 200 шайб в регулярке. У петербуржцев 8 сезонов с 200+ голами – больше всех
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий