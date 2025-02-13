СКА выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Ротенберга – 5-я на Западе

СКА выиграл 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над «Барысом » (5:2) в выездном матче.

СКА набрал 69 очков в 55 матчах и на данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции.

У «Барыса» 29 баллов после 54 матчей, команда тренера Галыма Мамбеталиева идет на последнем месте в КХЛ .

Казахстанский клуб потерял шансы на выход в плей-офф после сегодняшнего поражения.