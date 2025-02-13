СКА выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Ротенберга – 5-я на Западе
СКА выиграл 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга одержала победу над «Барысом» (5:2) в выездном матче.
СКА набрал 69 очков в 55 матчах и на данный момент занимает 5-е место в таблице Западной конференции.
У «Барыса» 29 баллов после 54 матчей, команда тренера Галыма Мамбеталиева идет на последнем месте в КХЛ.
Казахстанский клуб потерял шансы на выход в плей-офф после сегодняшнего поражения.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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