Демидов набрал очки в 5-м матче подряд. У 19-летнего форварда СКА 19+27 в 54 играх
Иван Демидов набрал очки в 5-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Барыс» противостоит СКА (1:2, второй период) в домашнем матче.
19-летний форвард петербуржцев Иван Демидов на 18-й минуте ассистировал Сергею Сапего, который вывел СКА вперед в этом матче.
Таким образом, Демидов сделал 6 результативных передач в последних 5 матчах регулярного чемпионата.
Форвард набрал 46 (19+27) очков в 54 матчах текущего сезона. Подробная статистика Демидова – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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