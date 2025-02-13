Демидов набрал очки в 5-м матче подряд. У 19-летнего форварда СКА 19+27 в 54 играх

Иван Демидов набрал очки в 5-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Барыс » противостоит СКА (1:2 , второй период) в домашнем матче.

19-летний форвард петербуржцев Иван Демидов на 18-й минуте ассистировал Сергею Сапего, который вывел СКА вперед в этом матче.

Таким образом, Демидов сделал 6 результативных передач в последних 5 матчах регулярного чемпионата.

Форвард набрал 46 (19+27) очков в 54 матчах текущего сезона. Подробная статистика Демидова – здесь .