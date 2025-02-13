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Демидов набрал очки в 5-м матче подряд. У 19-летнего форварда СКА 19+27 в 54 играх

Иван Демидов набрал очки в 5-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Барыс» противостоит СКА (1:2, второй период) в домашнем матче. 

19-летний форвард петербуржцев Иван Демидов на 18-й минуте ассистировал Сергею Сапего, который вывел СКА вперед в этом матче. 

Таким образом, Демидов сделал 6 результативных передач в последних 5 матчах регулярного чемпионата. 

Форвард набрал 46 (19+27) очков в 54 матчах текущего сезона. Подробная статистика Демидова – здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoСергей Сапего
logoБарыс
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logoСКА
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logoSports – Казахстан
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