  • Никитин о 9‑м месте ЦСКА: «Это неприемлемо, качество игры не позволяет стабильно действовать. В обоих матчах с «Локомотивом» счет по игре»
14

Никитин о 9‑м месте ЦСКА: «Это неприемлемо, качество игры не позволяет стабильно действовать. В обоих матчах с «Локомотивом» счет по игре»

Игорь Никитин назвал неприемлемым 9‑е место ЦСКА в таблице.

Московская команда на выезде проиграла «Локомотиву» (1:4) в FONBET КХЛ. ЦСКА проиграл три раза подряд и в 9 из 13 последних матчей. Армейцы имеют 14 очков и занимают 9-е место на Западе – вне зоны плей-офф.

– Все по делу. Мы не смогли выдержать все отрезки. Были хорошие моменты, но потом допускали тактические ошибки, которые приводили к потере инициативы.

Было непросто. Много сил теряли в зоне обороны, не было вариантов заставлять соперника удаляться, не смогли этого сделать.

– Как оцените игру Максима Соркина, который впервые вышел в этом сезоне на лед после травмы?

– Против такой команды Максу было непросто. Но он один из тех, кто смог выделиться в этом матче. Он важная часть команды.

– Дважды проиграли «Локомотиву». Можно сказать, что это команды разных весовых категорий?

– Давайте я буду говорить про свою команду. Понятно, что нужно делать и в какой хоккей играет соперник. И там, и там счет по игре.

– Вы идете вне зоны плей‑офф, для вас это новые впечатления?

– Понятно, что это неприемлемо, но я обращаю внимание на качество игры, оно не позволяет стабильно действовать, – сказал главный тренер ЦСКА Никитин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
