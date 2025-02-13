Илья Михеев: «Если Юра Борисов выиграет «Оскар», это покажет, что ничего невозможного нет. Даже номинация – очень мотивирующая вещь»
Российский актер номинирован за лучшую роль второго плана в фильме «Анора».
– В прошлой нашей беседе вы рассказывали, что жена тянет вас в кинотеатры, смотреть фильмы на английском, а вы ленитесь. Как теперь?
– В Ванкувере ходили, в Чикаго – еще нет.
– Скоро «Оскар». Не смотрели нашумевшую «Анору»?
– С Юрой Борисовым? Смотрели. У меня как раз сестра в это время приезжала. Не сразу, но втянулись. В итоге понравилось.
– На церемонии в Лос-Анджелесе, куда номинирован Борисов, будете за него переживать? Не знакомы, случайно, с ним?
– Не знаком, но как актер он мне нравится. Слушайте, если бы ему лет пять назад сказали, что он будет номинироваться на «Оскар», вряд ли поверил бы.
– Тем более что примерно в то время Борисов говорил Ивану Урганту в его программе, что и в Америке-то никогда не был, хочет съездить и посмотреть, что это такое.
– Если Юра выиграет, то это покажет всем, что ничего невозможного нет.
– В том числе и спортсменам?
– Всем в России! Кто мог поверить, что наш соотечественник будет даже номинироваться на такую награду?
– Тем более сейчас.
– Если бы кто-то такое предположил, ему бы пальцем у виска покрутили, посмеялись и сказали: «Успокойся». Но жизнь идет, в ней возможно все, и даже номинация Борисова – это очень мотивирующая вещь, – сказал нападающий «Чикаго» Илья Михеев.
Юра Борисов – номинант «Оскара». Шанс на статуэтку, как у «Реала» в ЛЧ!
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