Макдэвид об овертайме против Швеции: «Биннингтон сделал несколько великолепных сэйвов. Марнер довел дело до конца. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело дошло до буллитов»

Коннор Макдэвид высказался об овертайме матча против Швеции.

Сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ). Победный гол забил Митч Марнер .

Ворота Канады защищал Джордан Биннингтон .

«Все было на высшем уровне. Нэтан бегал повсюду. Биннер сделал несколько великолепных сэйвов. Митч довел дело до конца…

Не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело дошло до серии буллитов», – сказал нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид.