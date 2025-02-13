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  • Макдэвид об овертайме против Швеции: «Биннингтон сделал несколько великолепных сэйвов. Марнер довел дело до конца. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело дошло до буллитов»
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Макдэвид об овертайме против Швеции: «Биннингтон сделал несколько великолепных сэйвов. Марнер довел дело до конца. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело дошло до буллитов»

Коннор Макдэвид высказался об овертайме матча против Швеции.

Сборная Канады одержала победу в первом матче Турнира четырех наций. Команда обыграла Швецию (4:3 ОТ). Победный гол забил Митч Марнер.

Ворота Канады защищал Джордан Биннингтон.

«Все было на высшем уровне. Нэтан бегал повсюду. Биннер сделал несколько великолепных сэйвов. Митч довел дело до конца…

Не думаю, что кто-то хотел, чтобы дело дошло до серии буллитов», – сказал нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Дэвида Паньотты
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoТурнир четырех наций
logoНХЛ
logoКолорадо
logoНэтан Маккиннон
logoКоннор Макдэвид
logoЭдмонтон
logoДжордан Биннингтон
logoСент-Луис
logoМитч Марнер
logoСборная Швеции по хоккею
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